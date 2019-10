“Heróis do heavy metal” e “embaixadores do rock” são algumas das alcunhas usadas em referência aos veteranos do Scorpions. O grupo alemão retorna ao palco do Rock in Rio na noite do dia 4 de outubro, 34 anos depois de se apresentar na primeira edição do evento.

Ícones do hard rock, pavimentando o caminho que depois seria trilhado por Helloween – que se apresenta no mesmo dia – e Guns N’ Roses, o Scorpions começou sua carreira no final dos anos 60, ainda sob influência do krautrock que reinava na Alemanha naquela época.

Após incorporar guitarras mais pesadas em seu som, o grupo alcançou grande sucesso no começo dos anos 80, fase na qual lançou suas canções mais emblemáticas, como Still Loving You e Rock You Like a Hurricane.

A década seguinte também foi de grande proveito para o conjunto, que emplacou as baladas Send Me an Angel e Wind of Change.

Esta última virou canção-tema do declínio da União Soviética e da unificação da Alemanha, sendo tocada exaustivamente no fim do período da Guerra Fria e se tornando um dos singles mais vendidos de todos os tempos.

A banda encerra as apresentações do Palco Mundo na sexta-feira, dia 4, já a partir de 00h10 do dia seguinte. Na sexta, ainda se apresentam Iron Maiden, Helloween e Sepultura no mesmo palco do Rock in Rio.

Provável setlist:

Going Out With a Bang

Make It Real

The Zoo

Coast to Coast

Top of the Bill / Steamrock Fever / Speedy’s Coming / Catch Your Train

We Built This House

Send Me an Angel

Wind of Change

Tease Me Please Me

Blackout

Big City Nights

Still Loving You

Rock You Like a Hurricane