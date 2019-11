Depois de um encerramento bombástico, com um show num local e com uma quantidade de público que ninguém, nem a dupla mesmo, imaginou, Sandy & Junior fecham a turnê Nossa História deixando pelo menos dois presentes aos fãs. Conforme foi anunciado logo após a última música no Parque Olímpico, neste sábado (9), a história de Sandy Leah Lima e Durval de Lima Junior vai se transformar numa série da Globoplay. Além disso, também está previsto um DVD, mas são dois produtos diferentes o que nos faz dizer que a dupla serviu bem os fãs.

O show do Parque Olímpico serviu para fechar com chave de ouro a turnê que passou por 18 lugares e é considerada a maior e mais rentável da história da música brasileira. Embora o público divulgado seja de 100 mil pessoas, a informação que surgiu nos bastidores foi a de que havia aproximadamente 120 mil fãs pulando junto com a dupla em seu último show. Em estrutura, os organizadores contaram que o palco montado, no lugar do Palco Mundo, do Rock In Rio, foi maior do que o tamanho normal usado pelo tradicional festival carioca.

Para consolidar essa celebração toda, nada mais justo do que deixar para os fãs muito mais do que lembranças na memória. Foi pensando nisso que os 30 anos de carreira de Sandy & Junior ganharam um novo episódio que vai além do capítulo construído pela dupla com a turnê Nossa História. Em 2020, o Globoplay vai disponibilizar aos seus assinantes uma série documental sobre a história da dupla mais bem-sucedida e emblemática da música pop do Brasil.

Produzida pela Gogacine, a série, exclusiva Globoplay, vai trazer imagens raras do acervo pessoal de Sandy & Junior, do início da carreira até a turnê Nossa História. Além disso, o material vai contar também com depoimentos e imagens inéditas captadas em 2019, quando a dupla se reuniu após 12 anos, como o show histórico do Parque Olímpico, que inclusive os fãs foram alertados de que estavam sendo filmados antes do começo da apresentação.

Ao todo, vão ser sete episódios que, conforme o divulgado, vão contar a história dos irmãos de uma forma não linear. ‘Sandy & Junior- A História’ vai trazer ainda momentos marcantes da vida e da trajetória artística dos irmãos, com relatos de amigos, familiares e profissionais que atuaram com a dupla. Foi um projeto pensado para também comemorar os 30 anos de carreira musical. Veja o vídeo de chamada da série:

DVD vem aí

Além da série documental da Globoplay, como a dupla já confirmou, a turnê Nossa História ganhou um DVD. O anúncio da novidade veio depois da última participação de Sandy & Junior como dupla em um programa de TV, no Faustão. “A gente vai ter um DVD, dos dois shows de São Paulo que foram filmados”, disse Sandy ao Gshow, logo após a participação da dupla no programa.

O DVD deve ser feito com base nos dois últimos shows da dupla em São Paulo, no Allianz Parque, e não tem nenhum tipo de ligação com a série documental da Globoplay, ou seja, são dois produtos diferentes. Segundo a irmã de Junior Lima, embora ainda não tenha uma data certa, o lançamento do DVD deve ser entre o fim deste ano e o começo do ano que vem.

Desde o começo, a confirmação de um registro audiovisual para eternizar a turnê comemorativa era a informação mais esperada pelos fãs desde quando os irmãos começaram a série de shows. Com isso, o público de Sandy & Junior não só vai ter a série documental para assistir, como também um DVD com o show para guardar. “O que importa é que vocês vão ter como matar um pouquinho a saudade”, disse Sandy. “E a gente também. Bom pra todo mundo que gosta do nosso trabalho”, completou Junior.

E o especial da Globo?

Além destes dois projetos, o DVD e a série documental, um terceiro produto foi cogitado durante a turnê. O boato, que chegou a ser divulgado amplamente na mídia, era o de que Sandy & Junior entrariam na grade de programação especial da Globo para o fim do ano, como um show especial ou alguma coisa do tipo, mas isso, aparentemente, não avançou. Pelo menos até agora, não foi confirmado, o que indica que não deve de fato acontecer.