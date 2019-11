Alessandra Negrini, de 49 anos, foi assaltada na última terça-feira, 5, na Consolação, bairro do centro de São Paulo, por volta das 21 horas. A atriz estava em um táxi quando quatro homens cercaram o carro e abordaram o motorista.

Um dos criminosos estava armado e pediu os celulares dos dois.

De acordo com a nota da Polícia Civil cedida ao E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo), a atriz registrou o caso no 4º Distrito Policial, na região onde ocorreu a abordagem.

O bando fugiu com os aparelhos.

Alessandra passa bem e bloqueou o chip do celular, mas não conseguiu fazer o reconhecimento dos assaltantes.

Em setembro deste ano, o dançarino Yudi Tamashiro também foi vítima de um assalto à mão armada na capital paulista. O ex-apresentador do Bom dia & Cia estava na Avenida Ibirapuera por volta das 18 horas quando retornava de uma sessão de fisioterapia.