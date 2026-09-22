Rick Sollo, da dupla com Renner, morre em queda de helicóptero

O cantor Rick Sollo, que fazia dupla sertaneja com Renner, está entre as vítimas fatais da queda de um helicóptero na serra catarinense, próximo à cidade de Urubici, no sul do estado. Além do artista, também morreram o empresário Bruno Avelar, que era o anfitrião do passeio, e o videomaker Paulo Soares. Também estão entre as vítimas o piloto e o copiloto da aeronave.

Na tarde desta segunda-feira (21), o helicóptero (do tipo Bell 430, fabricado em 2011) partiu de Porto Belo (SC), com destino a São Joaquim, onde Rick participaria de um almoço. O cantor tinha negócios imobiliários no estado. O tempo na região era ruim e, após sumir dos radares, as buscas começaram.

Equipes do Corpo de Bombeiros só conseguiram encontrar o local no final da manhã desta terça, quando os destroços foram localizados. As equipes de solo encontraram a aeronave na localidade de Santa Bárbara, sem nenhum sobrevivente.

Trajetória musical

Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo (TO), Geraldo Antônio de Carvalho iniciou a carreira aos 10 anos de idade. Compositor dos mais talentosos da música sertaneja, é o autor de grandes sucessos do estilo musical pela voz de outros artistas, entre eles “Página de Amigos” (Chitãozinho e Xororó) e “Agenda Rabiscada” (Cleiton e Camargo).

Em 1986, formou a dupla Rick & Renner ao lado de Renner Reis, atuando como a primeira voz do projeto, sendo reconhecido como uma das mais belas vozes da música regional. A dupla alcançou sucesso nacional no final dos anos 1990 com o lançamento da canção “Ela é Demais”, em 1998. “Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais” foram versos que fizeram parte da história do boom do estilo na época.

A dupla emplacou sucessos como “Credencial”, “Nos Bares da Cidade”, “Só Pensando em Você”, “Muleca”, “Cara de Pau” e “Escolta de Vaga-lume”. Após 25 anos de estrada, a dupla deu uma pausa. Rick seguiu em carreira solo, retomando a parceria com Renner anos depois, voltando a lotar teatros e arenas pelo país.