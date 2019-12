A partir de janeiro, a Globo começa a apresentar suas nova atrações. E começa já no dia 1º, com o Cinema Especial exibindo a animação Procurando Dory. No dia 2, tem A Bela e a Fera em live action, protagonizado por Emma Watson. Dia 3, Uma Família de Dois, com Omar Sy. Já nas tardes de sábado, a partir do dia 4, começa SóTocaTop Verão, sob o comando de Ludmilla e Mumuzinho.

No dia seguinte, 5, chega a quinta temporada de The Voice Kids, com os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e a dupla Simone & Simaria. No dia 7 será a vez de diversão com Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele), na série O Auto da Compadecida. Terá ainda a série Madiba, com Laurence Fishburne vivendo Nelson Mandela.

Tem também a estreia da nova temporada de Big Brother Brasil, no dia 21. Encerrando o mês, no dia 27, chega o novo folhetim das 7, Salve-se Quem Puder, de Daniel Ortiz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.