A jornalista Poliana Abritta publicou uma foto em que está reunida com o namorado Chico Walcacer, os trigêmeos dela e os três filhos dele. Discreta nas redes sociais quanto à vida pessoal, a apresentadora do Fantástico surpreendeu com a publicação no fim da semana passada, que tem repercutido até esta segunda-feira, 30.

“Minha árvore de Natal tem forma de coração e é enorme, cheia de amor. A sua também?”, escreveu ela na legenda e completou com hashtags que diziam “Natal completo”, “meu trio”, “e o trio dele”.

Chico Walcacer é jornalista, diretor e roteirista na Globo. Ele é pai de duas meninas e um menino. Já Poliana é mãe de dois meninos e uma menina que nasceram por meio de fertilização in vitro.

A apresentadora tinha apresentado o companheiro ao público no Dia dos Namorados deste ano, quando publicou uma foto de rosto colado ao dele. “O 12 de junho do meu coração”, comentou ela na ocasião.