A Multiplan, a responsável pelo ParkShoppingBarigüi, anunciou que vai investir R$ 250 milhões na terceira e maior expansão shopping que fica no Mossunguê, em Curitiba. O empreendimento vai ganhar ao todo mais de 15 mil² em área bruta locável, o que representa 75 novas lojas. Além disso, vai ter um Centro Médico, um Centro de Eventos e vai ganhar ainda duas salas VIP de cinema, uma arena permanente de patinação no gelo e um Park Gourmet com novos restaurantes e cafés.

Este aporte da empresa visa reforçar ainda mais o crescimento da região nestes 16 anos de existência do shopping. Para comprovar sua contribuição direta e indiretamente na região nos últimos 10 anos, houve um crescimento de 144,23%, atingindo em 2018 o marco de R$ 1 bilhão em vendas. Com o projeto de ampliação, estima-se a geração de mil novos empregos, corroborando ainda mais com o desenvolvimento próspero da cidade.

As obras da terceira expansão do ParkShoppingBarigüi vão começar em fevereiro de 2020, com previsão de entrega em maio de 2021. O novo andar foi projetado para ser um boulevard suspenso, com amplos corredores, vários pontos de encontro e convivência e uso de muito vidro nos tetos e paredes, dando a sensação de um passeio ao ar livre, com segurança e conforto. O projeto foi desenvolvido dentro dos princípios que norteiam todos os empreendimentos da Multiplan: sustentabilidade com preservação do meio-ambiente, promoção do lazer e entretenimento e um mix diversificado de lojas.

Outros diferenciais da nova expansão do ParkShoppingBarigüi vão ser o centro de eventos multiuso, com infraestrutura para receber shows, peças de teatro, exposições, festas e convenções e, claro, a arena de patinação no gelo com arquibancada. O shopping vai ganhar ainda uma varanda aberta, com vista para o Parque Barigui.

“O ParkShoppingBarigüi coleciona vários cases de sucesso e estamos trazendo alguns deles para esta expansão, como a Arena de Patinação no Gelo, novos restaurantes para o Park Gourmet e um Centro de Eventos Multiuso. Nosso objetivo é gerar novas experiências com operações inéditas e com o Centro Médico, que irá reunir 22 especialidades com muito conforto e praticidade. Queremos fazer parte da vida dos nossos clientes em todos os seus momentos”, ressalta Jacqueline Lemos Vieira, superintendente do ParkShoppingBarigüi. Veja algumas fotos de como vão ser as mudanças:

Núcleo de excelência médica

Um dos destaques do projeto é o moderno Centro Médico que vai abranger 22 especialidades e um corpo médico de renome. O ParkShoppingBarigüi é o terceiro shopping do grupo Multiplan a receber um projeto como esse. O primeiro foi construído há mais de 20 anos no BarraShopping (RJ), atualmente com 52 clínicas que hoje realizam mais de 230 mil exames clínicos e laboratoriais por mês.

Totalmente integrado ao ParkShoppingBarigüi, o Centro Médico vai trazer resolutividade médica por meio da integração entre as especialidades e contará com uma série de facilidades: horário de atendimento diferenciado e amplo estacionamento com acesso exclusivo. O novo espaço contará ainda com café, recepção e concierge.

Projeto Parque Viva Barigui

O projeto da expansão inclui também a implementação do Parque Viva Barigui, um corredor ecológico ao lado do Rio Barigui que vai integrar o shopping ao Parque Barigui, criando uma nova área de lazer atividades físicas ao ar livre para os moradores da região. É inspirado pelos princípios da preservação ambiental, desenvolvimento sustentável local e promoção da qualidade de vida e bem-estar.