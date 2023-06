O que significa sonhar que está com raiva?

Sonhar com esse sentimento de raiva pode ser motivo de preocupação. A Tribuna te ajuda a entender melhor o significado dos seus sonhos.

Antes de tentar interpretar esse sonho, é preciso avaliar aspectos, qual o motivo da raiva no sonho? Está com dificuldade em encarar alguma situação? Anda ansioso? Se no sonho você está com muita raiva, evite os rivais. Porém se fica com raiva da pessoa amada, terá acontecimentos importantes pela frente, então busque resolver da melhor forma.

