O que significa sonhar com raio?

Sonhar com raio indicam dificuldades pela frente? Confira na Tribuna mais detalhes para entender sobre o que sonhou.

Na Antiguidade, as forças da Natureza eram motivo de veneração. Raios e trovões tinham relações diretas com os deuses. Alguns acreditavam que os raios trariam períodos de dificuldades, eram sinais de doença para si mesmo ou até para pessoas próximas, aproveite para ficar próximo de quem ama. Outros povos, como os árabes viam nos raios um sinal de um futuro melhor, com fartura, amém! Porém um raio também pode ser um bom presságio como conquistas na vida e até um sonhos que irá se concretizar.