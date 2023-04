O que significa sonhar com Pimenta?

Já sonhou que colocava pimenta em seu prato? Ou até mesmo que queimava a língua com uma? A Tribuna do Paraná te ajuda a entender melhor.

Por mais simples que pareça, todo sonho traz sinais para nossa vida. De forma geral, esse sonho pode indicar que você é uma pessoa satisfeita. De forma mais específica, caso esteja moendo pimenta, deve se preparar, pois vem por aí más notícias. Já colocando pimenta em um prato, pode esperar felicidade no amor. Quando em seu sonho você queima a língua com uma pimenta, muito cuidado com o que fala e para quem fala! Pois traz sinais que há pessoas a sua volta fazendo fofocas sobre você.

