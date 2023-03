Sonhar com neblina é algo ruim ou bom? A Tribuna do Paraná vai te ajudar a desvendar os significados dos seus sonhos.

Sonhar com neblina pode ter várias interpretações. Ele pode indicar dinheiro chegando. No entanto, se você sonhar que está no meio de uma neblina, sinal que poderá ter momentos de infelicidade em seu lar. Tome cuidado. Tem algum assunto pendente com o seu companheiro ou companheira? É hora de resolvê-lo.

