O que significa sonhar com ladrão?

Você sabia que ver um ladrão em sonho é um alerta? A Tribuna te ajuda a entender mais.

Quando sonhamos com ladrão automaticamente relacionamos com algo sendo tirado de nós, porém os significados podem ir mais além, tudo depende do contexto. Quando no sonho você estiver armado, simboliza fortuna assegurada. Se o ladrão invadir sua casa representa negócio promissor. Agora, ver um ladrão é um alerta para ter cuidado com pessoas falsas. Ser perseguido por um revela insegurança. Brigar com um e vencer anuncia triunfos. Porém brigar com um e perder é o oposto pois, sugere que será alvo de inveja.