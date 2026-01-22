É Brasil!!!

O Agente Secreto e Wagner Moura concorrendo ao Oscar! Veja as categorias

Por Julia Moreira Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/01/26 11h06
Filme O Agente Secreto concorre a três prêmios no Globo de Ouro deste domingo. Foto: Victor Jucá / Divulgação

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em ao menos quatro categorias, na manhã desta quinta-feira (22/01), no anuncio oficial do Oscar 2026. O ator Wagner Moura também está na disputa por uma estatueta dourada.

Melhor direção de elenco

Melhor filme internacional

Melhor Filme

O ator Wagner Moura também está indicado pela categoria Melhor Ator

Melhor Fotografia – Oscar 2026

Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos do Trem, também foi indicado na categoria de Melhor Fotografia. Brasileiro, natural de São Paulo, ele recebe a primeira indicação à premiação. Em janeiro, já havia conquistado o Critics Choice pelo trabalho no longa da Netflix.

