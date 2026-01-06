O Agente Secreto ganha prêmio de melhor filme estrangeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O filme brasileiro O Agente Secreto conquistou, na noite desse domingo (4), o prêmio de melhor filme em língua estrangeira no Critics Choice Awards 2026. A produção nacional superou concorrentes de peso: A Garota Canhota, Foi Apenas um Acidente, Belén, Sirat e No Other Choice.

Dirigido pelo cineasta Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o longa brasileiro vem colecionando elogios da crítica nacional e internacional, além de calorosa recepção nos festivais por onde circulou nos últimos meses.

A obra também disputou na categoria melhor ator com Wagner Moura, mas o vencedor foi Timothée Chalamet, por sua atuação em Marty Supreme. Na disputa, Moura competiu com nomes de peso do cinema mundial: Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores).

Globo de Ouro e Oscar

O Critics Choice Awards é considerado um dos principais termômetros para o Oscar, que acontecerá no dia 15 de março. Além do prêmio já conquistado de melhor filme estrangeiro, O Agente Secreto tem chance de concorrer na categoria melhor direção de elenco (casting).

Em dezembro, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos divulgou a pré-lista de indicados em 12 categorias para a 98ª edição do Oscar, cuja cerimônia acontece no dia 15 de março de 2026. A lista definitiva dos concorrentes será anunciada no dia 22 de janeiro.

O próximo desafio para a produção de Kleber Mendonça Filho será o Globo de Ouro 2026, que acontece no próximo domingo (11). O longa concorre em duas categorias: melhor filme de língua não-inglesa e melhor filme de drama. Wagner Moura também disputa como melhor ator.

Vale lembrar que no ano passado, o cinema brasileiro já brilhou na premiação quando a atriz Fernanda Torres conquistou o Globo de Ouro de melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui.

