Oscar anuncia indicados nesta quinta; Agente Secreto é um dos cotados

Por Agência Brasil Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/01/26 09h52
Imagem mostra uma estatueta do Oscar.
Foto: Reprodução/Agência Brasil.

A 98ª edição do Oscar entra em sua etapa decisiva com o anúncio oficial dos indicados, marcado para esta quinta-feira (22), a partir das 10h30 (horário de Brasília). É o momento em que a temporada de premiações ganha contornos definitivos e os filmes que atravessaram o último ano passam a disputar, oficialmente, o lugar na história do cinema.

A revelação dos nomes será feita pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas), encerrando a primeira fase de votação, que terminou na sexta-feira (16). Mais de 10 mil profissionais da indústria cinematográfica,  entre atores, diretores, roteiristas e técnicos, participaram do processo, votando majoritariamente dentro de suas próprias áreas. A exceção é a categoria de Melhor Filme, que conta com o voto de todos os membros da academia.

Para quem deseja acompanhar o anúncio em tempo real, a transmissão será feita diretamente pelo site oficial da academia, o Oscar.org. A cerimônia será apresentada, em inglês, pela atriz Danielle Brooks e pelo ator Lewis Pullman.

Brasil

Depois de uma temporada internacional marcada por prêmios e forte repercussão, o cinema brasileiro chega ao anúncio dos indicados em posição de destaque. O principal nome é O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que integra a lista prévia de Melhor Filme Internacional e também aparece entre os pré-selecionados em Melhor Direção de Elenco. 

O longa venceu recentemente o Globo de Ouro de Filme Internacional além do Globo de Ouro para o ator Wagner Moura .

O país também marca presença com Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, pré-selecionado na categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem, e com o curta Amarela, de André Hayato Saito, que está na lista prévia de Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Outros destaques incluem o documentário Yanuni e o diretor de fotografia Adolpho Veloso, que aparece nas pré-listas técnicas pela produção independente americana Sonhos de Trem. No total, a expectativa é de que o Brasil possa alcançar até nove indicações nesta edição.

A cerimônia de entrega do Oscar 2026 está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, no Dolby Theatre.

Confira as pré-listas com presença brasileira

Melhor Filme Internacional (15 selecionados)

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Belén: Uma História de Injustiça (Argentina)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • O Som da Queda (Alemanha)
  • Homebound (Índia)
  • O Bolo do Presidente (Iraque)
  • Kokuho (Japão)
  • Tudo Que Resta de Você (Jordânia)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Palestina 36 (Palestina)
  • A Única Saída (Coreia do Sul)
  • Sirât (Espanha)
  • Late Shift (Suíça)
  • A Garota Canhota (Taiwan)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Direção de Elenco

  • O Agente Secreto
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Sirât
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2

Melhor Documentário de Longa-Metragem

  • Apocalipse nos Trópicos
  • Yanuni
  • The Alabama Solution
  • Coexistence, My Ass!
  • Come See Me in the Good Light
  • Cover-Up
  • Cutting Through Rocks
  • Folktales
  • Holding Liat
  • Mr. Nobody Against Putin
  • Mistress Dispeller
  • My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow
  • The Perfect Neighbor
  • Seeds
  • 2000 Meters to Andriivka

Melhor Fotografia

  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental
  • Sirât
  • Wicked: Parte 2
  • O Som da Queda
  • Song Sung Blue – Um Sonho a Dois
  • Balada de um Jogador
  • Bugonia
  • Morra, Amor
  • F1
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem

Melhor Curta-Metragem em Live Action

  • Amarela
  • Ado
  • Beyond Silence
  • The Boy with White Skin
  • Butcher’s Stain
  • Butterfly on a Wheel
  • Dad’s Not Home
  • Extremist
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • Pantyhose
  • The Pearl Comb
  • Rock, Paper, Scissors
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

A lista com os pré-indicados

