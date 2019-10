Estreia neste domingo, 20, às 11h, na TV Cultura, a nova temporada do programa Prelúdio, que é apresentado por Roberta Martinelli e pelo maestro Júlio Medaglia.

O reality, com jovens talentos da música clássica, terá nesse primeiro episódio um especial com depoimentos de vencedores das edições passadas e também dos jurados, além de entrevistas com os participantes deste ano.

O júri especializado é formado pelo produtor João Marcello Bôscoli, o pianista e maestro Marcelo Bratke, o violista Marcelo Jaffé e pelo cantor e compositor Arrigo Barnabé. A grande final será no dia 24 de novembro, diretamente da Sala São Paulo, com transmissão ao vivo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.