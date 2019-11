Uma das bandas mais representativas do reggae nacional, o Natiruts desembarca no litoral paranaense, no sábado, dia 07 de janeiro, para embalar o verão 2017 nas areias de Guaratuba. Com realização da Prime, a apresentação acontece no palco do Café Curaçao (R:Brejatuba,500), a partir das 23h59. Na bagagem, o Natiruts traz o show do seu segundo DVD ao vivo, intitulado “Natiruts Reggae Brasil”.

A nova turnê segue encantando o público com um repertório recheado de hits nacionais e um novo elemento: o gigante painel de LED em full HD, que serve de cenário para o show. Esta fachada iluminada engloba também as faces externas do palco, além do painel central, fazendo deste novo show um belíssimo espetáculo de luz e cores. Esteticamente arrebatador,este novo trabalho foi concebido pela Zeroneutro, que tratou de convidar os VJs do coletivo Embolex e os artistas plásticos da Galeria A7MA para a criação e concepção das artes.

O repertório da turnê “Natiruts Reggae Brasil”, como o próprio nome já indica, conta com relevantes composições que bateram e ainda batem forte no peito de quem curte um bom reggae. Neste trabalho, a Natiruts decidiu “contar a história do reggae nacional”, conforme pontuou Alexandre Carlo.

O setlist é bastante fiel ao do show original, gravado em Salvador e que contou com a participação de grandes nomes do reggae e da música pop feita no país: Gilberto Gil, Edson Gomes, Ivete Sangalo, Toni Garrido (Cidade Negra), Saulo Fernandes e DM de Boa, Armandinho, Marcelo Mira (Alma Djem), Zeider Pires (Planta & Raiz), Hélio Bentes (Ponto de Equilíbrio), Tati Portella e Sander Fróis (Chimarruts), Duda Diamba, Marceleza (Maskavo), Edu Ribeiro e Sine Calmon.

O público irá se embalar com “Nayambing Blues” (Sine Calmon), “Me Namora” (Edu Ribeiro), “Vamos Fugir” (Gilberto Gil), “Perdido de Amor” (Edson Gomes), “Desenho de Deus” (Armandinho), “Com Certeza” (Planta & Raiz) e muitos outros hits.

O intuito deste registro audiovisual é a preservação legítima da memória das grandes composições brasileiras, os hits de um passado recente que servem como uma constante reverência poética para o público e para a história de muitas bandas.

Os ingressos estão disponíveis e variam de R$45,00 (meia-entrada) a R$150,00 (inteira), de acordo com o setor. Pista – R$80,00 (inteira) e R$45,00 (meia-entrada) / Área Vip – R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada).