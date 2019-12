Nasceu no fim da manhã desta segunda-feira (16) o primeiro filho da cantora Marília Mendonça. De acordo com a Revista Quem, o pequeno Léo veio ao mundo em um hospital de Goiânia (GO). O menino é fruto do relacionamento da sertaneja com o cantor Murilo Huff.

continua depois da publicidade

Ainda de acordo com a publicação, o nascimento foi confirmado pela assessoria de imprensa da cantora, que venceu neste domingo (15) o prêmio Troféu Domingão – Melhores do Ano 2019. Segundo os assessores, “mãe e filho passam bem”.

Lindo!

“Ele é lindo”, declarou Marília por meio de sua assessoria. A gravidez, que não foi planejada, foi anunciada pela artista em maio deste ano.