Hoje também é dia de conferir novas produções do canal de streaming. É o caso do aguardado filme O Irlandês, que chega nesta quarta, 27, à Netflix, mas também está em cartaz nos cinemas. Dirigido por Martin Scorsese, traz no elenco Al Pacino, Robert De Niro e Joe Pesci, juntos em um novo longa sobre o mundo da máfia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.