Morre Tina Turner, ícone do rock n’ roll, aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira (24) aos 83 anos. A morte foi confirmada pelo assessor dela ao site Sky News. A causa da morte não foi revelada.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta”, diz a nota.

Tina Turner é considerada a rainha do rock n’ roll. Cantora de sucessos como “We Don’t Need Another Hero (Thundersdome)” e “What’s Love Got to Do With It”, sucesso este em que Tina alcançou a venda de mais de dez milhões de cópias em todo o mundo.

