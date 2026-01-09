BBB 26: morador de Curitiba está na Casa de Vidro; saiba quem é

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morador de Curitiba, Pedro Henrique, de 22 anos, está disputando uma vaga no BBB 26. A edição estreia no dia 12 de janeiro e traz várias novidades. Uma delas é a participação direta do público na escolha dos participantes “Pipoca”, que serão selecionados por meio de Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do país, cada uma com quatro candidatos – dois homens e duas mulheres.

Entre os aspirantes a uma vaga na região Sul, está Pedro. Nascido em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC e atualmente morador da capital paranaense, ele trabalha como vendedor ambulante de flores e trufas. O jovem aguarda o nascimento da primeira filha, previsto para o primeiro semestre deste ano, e compartilha seu sonho: “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”.

O candidato curitibano revela que busca enfrentar os desafios da vida com leveza, mas não esconde ambições de melhorar de vida. Por trabalhar com vendas, acredita ter desenvolvido boas habilidades de persuasão, embora admita que pode ser visto como arrogante quando se sente prejudicado.

Caso conquiste uma vaga no reality, Pedro já tem estratégia definida: pretende evitar ao máximo os paredões e se destacar nas provas. Para testar sua resistência, chegou a passar aproximadamente 14 horas dentro de um carro, simulando uma prova de resistência. Competitivo por natureza, ele quer ser um participante marcante na história do programa. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, promete.

Casas de Vidro do BBB 26

As Casas de Vidro desta edição abrigam um total de 20 candidatos. O público escolherá 10 para entrar no BBB 26: cinco mulheres e cinco homens, sendo dois representantes de cada região brasileira. A votação é ilimitada, permitindo que os fãs votem quantas vezes desejarem.

As estruturas estão instaladas nas cidades de São Caetano do Sul (São Paulo), Brasília (Distrito Federal), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Salvador (Bahia) e Manaus (Amazonas).

Na Casa de Vidro do Sul, além de Pedro Henrique, também disputam uma vaga Elisa, Samira e Matheus. Veja como votar nos candidatos.

Novidades da edição 2026

Entre as novidades do BBB 26 está também o grupo dos Veteranos, formado por ex-participantes de edições anteriores que retornam para uma nova disputa. Outra inovação é o Cartola BBB, o maior fantasy game do Brasil, que chega ao reality permitindo que os fãs montem times com seus brothers e sisters preferidos a cada abertura de janela de escalação, acumulando pontos ao longo da competição.