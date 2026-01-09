Vai declarar o Imposto de Renda pela primeira vez? 7 dicas para não errar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Declarar o imposto de renda pode parecer complicado, especialmente para quem vai enfrentar o processo pela primeira vez. Mas não é um bicho de sete cabeças: em 2025, a Receita Federal estimou receber 46,2 milhões de declarações, e mais de 43 milhões foram entregues dentro do prazo. Com organização e atenção aos detalhes, qualquer contribuinte pode cumprir essa obrigação sem estresse e evitar problemas futuros.

Em 2026, a declaração será referente aos rendimentos e despesas de 2025. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é que o período de envio siga o padrão dos últimos anos, entre março e o fim de maio. No ano passado, por exemplo, o prazo terminou em 30 de maio.

Para ajudar quem vai declarar pela primeira vez, os advogados tributaristas Bruno Medeiros Durão e Adriano de Almeida, do escritório Durão & Almeida, Pontes Advogados Associados, listam 7 dicas para evitar erros. Confira!

1. Não deixe a declaração para a última hora

Para Bruno Medeiros Durão, o maior erro de quem vai declarar o imposto de renda pela primeira vez é deixar tudo para a última hora e só se preocupar quando o problema já apareceu. “Muita gente só descobre que precisava declarar quando já está em situação irregular. Outras pessoas preenchem com pressa e acabam cometendo erros simples que viram uma grande dor de cabeça depois”, alerta o advogado.

2. Verifique se você é obrigado a declarar

De forma geral, deve entregar a declaração quem, em 2025:

Recebeu salário, aposentadoria ou outros rendimentos acima do limite definido pela Receita Federal;

acima do limite definido pela Receita Federal; Teve ganhos com investimentos, venda de bens ou aluguéis;

Comprou imóvel, carro ou passou a ter patrimônio relevante;

Abriu empresa ou virou sócio de algum negócio.

As regras completas e os valores exatos são divulgados todos os anos pela Receita Federal.

Separar documentos com antecedência facilita o preenchimento da declaração e reduz o risco de inconsistências (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Separe os documentos com antecedência

Organize informes de rendimentos, comprovantes de despesas médicas, educacionais, recibos e documentos de bens. Isso evita esquecimentos e erros no momento do preenchimento.

4. Cuidado com os erros mais comuns

Quem declara pela primeira vez costuma cometer os seguintes erros:

Esquecer de declarar algum rendimento, inclusive trabalhos extras ou investimentos;

Informar valores diferentes dos que aparecem nos informes oficiais;

Lançar despesas sem ter os comprovantes;

Não revisar a declaração antes de enviar.

5. Lembre-se de que a Receita Federal cruza todas as informações

Segundo o advogado tributarista Adriano de Almeida, hoje a fiscalização é praticamente automática. “Um valor que não bate com o que foi informado por bancos, empresas ou fontes pagadoras já é suficiente para a declaração ficar retida para verificação”, detalha.

6. Use a declaração pré-preenchida, mas revise tudo

Em 2025, mais da metade dos contribuintes usou a declaração pré-preenchida, que já traz automaticamente vários dados. “A tecnologia ajuda bastante, mas não substitui a revisão. Quem organiza os documentos desde janeiro reduz muito o risco de erro e ainda pode aumentar a chance de receber restituição ou pagar menos imposto”, explica Adriano de Almeida.

7. Fique atento ao prazo

Quem não entrega a declaração dentro do prazo paga multa e ainda pode ficar com o CPF em situação irregular — o que pode gerar problemas para fazer financiamentos, tirar passaporte ou até contratar serviços. “O imposto de renda faz parte da vida financeira do brasileiro. Quando é feito com calma e planejamento, evita problemas e pode até significar dinheiro de volta”, conclui Bruno Medeiros Durão.

Por Thainara Martins