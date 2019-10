Como já dissemos, Sandy e Junior estão na reta final da turnê Nossa História, que celebra os 30 anos de dupla. Neste sábado (12), data do antepenúltimo show, por causa de uma suspeita de rotavírus contraída por Sandy, a promessa era de que a apresentação não seria a mesma que o público viu ao longo destes meses de turnê, mas todos acabaram surpreendidos. Quem esteve presente entre as 45 mil pessoas no Allianz Parque, em São Paulo, viu uma cantora que deu o máximo de si no palco.

A informação de que Sandy estava doente foi divulgada pelo próprio Junior Lima, na passagem de som que ele faria junto com a irmã, mas não foi possível. “Minha irmã não está bem de saúde hoje. Desde ontem começou a se sentir muito mal, está com suspeita de rotavírus”, disse o cantor. Veja a explicação que a própria Sandy deu através dos stories:

Junior contou aos fãs que Sandy, que teria ficado internada e precisou de soro, estava tão doente, que mal se comunicou com a família. “Estava bem mal ontem, a gente mal conseguia conversar com ela. Ficou bem debilitada”, disse ele, justificando então o fato de a cantora não estar na passagem de som, mas que o show estava mantido. “Não veio para a passagem de som para tentar se resguardar o máximo possível para entregar o que ela conseguir hoje”.

Ainda durante a passagem de som, Junior alertou aos fãs que, por conta da doença, o show poderia não ser tão perfeito. “Provavelmente não vai ser um show igual aos outros. Hoje ela estava se sentindo febril, com muita dor de cabeça, deve ter desidratado muito. Tomou soro uma da manhã e virou a madrugada tentando se recuperar”, disse ele, justificando ainda que não era tão simples assim cancelar o show, quando alguns fãs pediram por isso. “A passagem de som vai ser pela metade, mas o show vai ser completo”. Veja um trecho da passagem de som:

Showzaço!

Junior segurou a barra na passagem de som e era visível sua preocupação. Mas foi quando o show começou que não só o cantor, mas todo o público percebeu o quanto houve entrega de Sandy para que a apresentação fosse perfeita. “Ela agradeceu nossa presença e brincou, no começo do show, que estava ‘meio doente’, justificando que, na verdade, estava bem doente. Ela contou que de manhã não estava nem conseguindo sair da cama, mas que fez tudo para transformar esse show num momento inesquecível para eles e para a gente, e realmente foi”, disse Miriam Margarete Weber, fã curitibana que estava no show.

A terceira apresentação da dupla no Allianz Parque, que já encheram outras duas vezes no começo dessa turnê, não trouxe surpresas na parte acústica, quando os irmãos costumam apresentar pelo menos uma música que ainda não tinham tocado. Apesar disso, o show foi completo, com duração de pouco mais de 2h10, e Sandy demonstrou o máximo que pode em se entregar.

Sem surpresas musicais, o que os fãs foram surpreendidos foi no figurino: os irmãos usaram algumas roupas novas, que já tinham exibido nos shows que fizeram fora do país. Para a fã curitibana, foi visível que a cantora não estava bem, mas isso foi o que menos as pessoas focaram. “Ela estava um pouco cansada, era visível, realmente. Mas deu conta do show todo. Arrasou. Melhor show da vida”, comentou Miriam. Veja alguns vídeos da apresentação:

Tudo gravado

Além da surpresa no figurino, antes mesmo de o público entrar no Allianz Parque a esperança de que a turnê renda um produto audiovisual, como a Tribuna do Paraná contou há alguns dias, se tornou ainda mais forte. Isso porque, apesar de já estar informado nas regras dos ingressos, dessa vez a produção espalhou avisos dizendo que os shows no estádio do Palmeiras seriam filmados (neste domingo (13) tem mais um). Câmeras, por sinal, foram vistas não só em todo o espaço da casa de shows – até com grua – como também nos bastidores.

Nesta sexta-feira (11), a menos de um mês do fim da turnê, que acaba com um show no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, em 9 de novembro, saiu uma notícia que deixou os fãs empolgados. Segundo o UOL, este último show da dupla seria gravado e deve servir como especial da TV Globo, que teria o interesse de exibir o material na noite do dia 25 de dezembro, logo após a novela das 21h. Apesar disso, pode ser que outros shows acabem entrando nesse especial e, por isso, as apresentações do Allianz Parque foram registradas de forma pesada.

Nada oficial

Pelo menos por enquanto, nada do que foi divulgado pela imprensa é considerado como informação oficial por parte da dupla. A Tribuna do Paraná apurou que, como os artistas mesmos disseram durante a passagem pela capital paranaense, existe sim a possibilidade de que algo seja feito, mas por enquanto é só suposição. Aos fãs, que resta? Esperar! Até porque agora as evidências ficaram ainda mais fortes, não? Se vem DVD ou só um especial na Globoplay, de qualquer forma alguma coisa virá!