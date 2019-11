Como parte do encerramento da Feira Municipal do Livro (Femuli), o cantor Marcelo Jeneci fará um show gratuito em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), neste sábado (9). Durante o show, que acontece às 20h, no Teatro Sesi (Rua Quinze de Novembro, 1800 – Centro), o artista irá tocar sanfona e teclado, além de cantar, sendo acompanhado por Rafa Cunha, que irá tocar bateria e samplers. Não haverá cobrança de ingressos, mas a participação do público depende da lotação máxima do espaço.

Jeneci trará para São José dos Pinhais o show Volta às origens, no qual homenageia o bairro onde cresceu, Guaianazes. O repertório contará com seus maiores sucessos, além de novas canções. O cantor lançou seu 1° álbum Feito pra acabar em outubro de 2010, além de cantar, ele toca piano, sanfona, guitarra e compõe músicas do gênero MPB. Seu 2° álbum, De Graça foi lançado em 2013 e agora, 6 anos depois, em abril desse ano (2019), o artista anunciou seu 3° álbum, Guaia.

Essa obra mais recente contou com uma série de parcerias, como Arnaldo Antunes, Chico César e José Miguel Wisnik. O álbum novo traz experimentos musicais que se juntam à famosa sanfona, em uma mescla de acústicos sintéticos e regionais que resgatam a trajetória de Jeneci ao longo de sua formação musical. “Guaia” também tem em sua mixagem a assinatura de Mario Caldato, diretamente de Los Angeles.

Jeneci, já recebeu uma indicação para o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2014 por De Graça e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), na categoria Melhor Compositor. O cantor ficou conhecido por compor músicas para uma série de novelas de sucesso da Globo, como por exemplo a música Felicidade que fez parte da trilha sonora de Além do tempo (2015); Um de nós, que foi tema de Em Família (2014); Margarida, que tocava em Velho Chico (2016), entre outras.