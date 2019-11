Para comemorar seu aniversário de um ano, o Mr. Hoppy Derosso, no bairro Xaxim, em Curitiba, vai fazer uma promoção que promete agradar bastante seus clientes. Neste sábado (9), o bar vai vender exatos 365 chopes de 300 ml por R$ 1 (quantidade limitada a um por pessoa), em uma festa que ainda terá shows aos vivo, canecas gratuitas para clientes, flash day e muito hambúrguer de “deizão”.

Já no início da tarde, ocorrerá um sorteio de brindes exclusivos de cervejarias parceiras além da Roleta da Fortuna – com sorteio de doses de chope – e distribuição de 300 canecas do Mr. Hoppy para quem chegar primeiro.

Ao todo, serão oito horas ininterruptas do mais puro rock and roll e blues, marca registrada do pub. As bandas RockEstrada Moto Clube e Hum Bucker’s trarão os melhores covers de clássicos de ambos os gêneros. Paralelo a isso, um flash day – dia especial para tatuagens pequenas com preços reduzidos – ocorrerá com o artista Eduardo Tatto House. A festa começa às 15h30.