Duas semanas após a despedida de Sandra Annenberg do comando do Jornal Hoje, finalmente sua substituta oficial, a jornalista Maria Júlia Coutinho, estreia na apresentação do telejornal nesta segunda-feira (30). Desde 2013 informando a previsão do tempo em diversos jornais da Globo, principalmente no Jornal Nacional, Maju já tinha passado pela bancada do JH como plantonista, aos sábados.

Para a jornalista, assumir o comando do telejornal. “Mesmo antes de sonhar em ser jornalista eu já assistia ao Jornal Hoje, sempre foi um jornal que acompanhei na hora do almoço. Tenho um carinho imenso pelo JH, que marcou minha estreia na bancada, nos rodízio de plantonistas. Vi pessoas que admiro muito passarem por ele. É uma honra estar nesse jornal vibrante, que vai ao ar no meio do dia, quando tudo está acontecendo. É pura adrenalina. Estou muito animada com este novo desafio”, comemora.

Mas ela garante que a nova função não vai ‘subir à cabeça’. “Meu estilo de apresentação vai continuar sendo o mesmo. Busco uma comunicação fluida da notícia, uma linguagem mais conversada. Já estava acostumada a ficar de pé, na previsão do tempo. Para mim, essa possibilidade de movimentação facilita a comunicação”.

A fala de Maju já indícios de que haverá mudanças, inclusive, no cenário do telejornal, para sua estreia. A bancada agora estará menor e mais alta, servindo como apoio para a apresentadora e permitindo interação mais fluida com os comentaristas. Desta forma, Maju vai comandar o jornal em pé, em um cenário que ganha detalhes mais alaranjados, que aquecem o ambiente. Haverá também um painel de controle para que a apresentadora acione vídeos e artes que ilustram as notícias.

O ano de Maju!

No entanto, não é só por assumir o comando do Jornal Hoje que 2019 tem sido um ano especial para a jornalista. “Foi um ano de estreias importantes para mim, com a entrada no rodízio do Jornal Nacional e a oportunidade de cobrir a Poliana Abritta no Fantástico. A sensação que tenho é que cada etapa me preparou para a seguinte, para este momento de estar diariamente no comando de um telejornal. Tem sido muito intenso. Cada novo projeto é um desafio, que traz expectativas, pressão, mas sobretudo muito entusiasmo e responsabilidade”, analisa.

Apesar de estar ‘subindo na carreira’, Maju não renega seu passado. “[A previsão do tempo] deixa uma saudade boa, porque sempre tive muito prazer nessa função. Fui muito feliz apresentando a previsão do tempo e esse lugar me abriu muitas portas. Fiz essa transição de uma maneira muito legal, aos poucos. Agradeço por tudo e agora é hora de seguir em frente. Foi um encerramento de ciclo bonito para começar um novo, para o qual estou muito animada”.