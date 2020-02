Tiago Leifert publicou um texto falando sobre “linchamentos virtuais” nesta quarta-feira, 12. Após o programa do paredão que eliminou Hadson do Big Brother Brasil, a hashtag #ForaTiago chegou a figurar entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta tarde.

“Quando as pessoas erram, eu acredito no diálogo, arrependimento, perdão. Em casos mais graves, na Justiça. Isso não é ser condescendente, isso é tomar o caminho mais difícil: o certo”, disse o apresentador do BBB 20

Continuou: “Não acredito que destruir a vida de uma pessoa com linchamento virtual resolva o problema original. Pelo contrário! Ao tentar resolver o problema espancando, você acaba criando outro, gerando ainda mais ódio e violência”.

“Não adianta nada ficar falando de ‘empatia’ a cada três posts se você não a pratica quando ela é mais necessária, porque ter empatia com quem a gente gosta é mole! Difícil é ter com quem tá errado”, prosseguiu.

“Eu jamais vou linchar uma pessoa e não sou juiz do mundo. Não esperem isso de mim”, disse.

Confira abaixo o texto publicado por Tiago Leifert: