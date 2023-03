Lima Duarte atropela motociclista e diz que não teve responsabilidade em acidente

O ator Lima Duarte, 92, publicou uma nota no Instagram nesta quarta-feira (08) onde fala sobre o acidente de trânsito em que atropelou uma motociclista. Na publicação, Lima diz que não teve responsabilidade pelo acidente e reitera que prestou ajuda à mulher e que colaborará com as autoridades, como já havia dito em uma nota divulgada por sua assessoria.

“Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade onde prestei imediatamente todos os socorros necessários“, escreveu. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução de seu tratamento no hospital, através de uma representante da família”.

LEIA TAMBÉM:

>> Ingressos para show Amigos, com Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé & Luciano, em Curitiba

>> Tradicional em Curitiba, Barion abre nova loja com grandes descontos em chocolates

O ator também disse que sua habilitação está em dia, assim como todos os exames exigidos pela lei.

“Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente”, conclui a nota.

A motociclista disse ter ossos quebrados e hematomas. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, culpou Lima Duarte pelo acidente e disse que quer que o ator a auxilie financeiramente.

Veja que incrível