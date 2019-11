Na semana que Kelly Key voltou aos palcos, divulgando uma nova música e um novo projeto, seu ex, o cantor Latino, de 46 anos, disse que planeja um fim para sua carreira artística. “Meu último show de Réveillon pode ser 31/12/21. Deu! Até lá eu pretendo montar alguma coisa diferente pra mim. Penso em fazer outras coisas da vida”, revelou ele à colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

Latino disse que tem outros planos para sua vida, principalmente fora da música. “Tenho um sonho de trabalhar para causas humanitárias. Claro que virão outros projetos como empresário, será uma nova fase pra mim. Não decidi ainda”. Recentemente, a cantora Maria Gadú disse que está em sua última turnê, sem vontade de continuar fazendo o que faz hoje em dia.

Segundo o cantor, em 2021 ele completa 30 anos de carreira. “E 21 é 12 ao contrário, quem sabe?”, explicou Latino, que considera o 12 o seu número de sorte. Será que vai mesmo parar ou é só uma jogada de marketing? Recentemente, Latino lançou o clipe da música Sarradão. No Spotify, o cantor tem aproximadamente 200 mil ouvintes mensais.

Considerado como um dos compositores e intérpretes de sucesso do movimento funk carioca, os álbuns de Latino tiveram sucesso, trazendo-lhe discos de ouro e platina. Aos 12 anos, ele foi levado por sua mãe e padrasto americano para Rochester, NY. Dois anos depois, já era pego pela mania da dança carioca. Aos 22, ele voltou ao Brasil.

Conhecendo os membros do grupo You Can Dance, especialmente Kadu, ele começou a escrever músicas com eles, que eram frequentadores regulares de bailes funk e de charme nos subúrbios da classe trabalhadora do Rio. Lá, Latino começou a ser reconhecido como um bom dançarino e se tornou um membro do grupo. Logo criou seu próprio grupo de dança, Young Dance. Apresentado pelos membros do You Can Dance aos DJ Adriano e MC Guto (Bass Crew), ele foi convidado a escrever uma música para uma compilação que eles estavam produzindo.

Não apenas seu You Took My Love, mas também sua própria interpretação de Brought Me Love foram incluídos em Bass Crew, vol. 1. Latino gerou alguns convites para shows e uma aparição no show Caravana do Amor e, nesse período, enfrentou sérias dificuldades econômicas, mas economizou dinheiro para gravar um CD demo.

Quando reuniu a quantia necessária, procurou o DJ Marlboro, que convenceu Latino a assinar um contrato com ele. Marlboro também convenceu o latino a cantar em português e sua primeira música nesse idioma foi Vem Amor. Logo sua música Me Leva foi incluída em outra compilação, Funk Melody. Essa foi bem-sucedida, trazendo vários convites para shows e alcançando a parada do rádio no Rio.

Assinando com a Sony Music, Latino lançou seu primeiro CD solo, Marcas de Amor, que recebeu discos de ouro e platina. Seu estilo funk romântico lhe rendeu um grande fã clube feminino que o segue em suas performances ao vivo. Além de Me Leva, o cantor também emplacou outro sucesso, Festa no Apê, que foi uma das músicas mais tocadas de 2004 e que é lembrada até hoje quando falam seu nome.