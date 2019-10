Foi inaugurada, nesta quinta-feira (24), a primeira loja do KFC em Curitiba, no Shopping Palladium. Assim como nas demais unidades da rede, o principal destaque do cardápio é o balde de frango frito, em duas versões – Crocante e Receita Secreta, combinação de 11 ingredientes secretos criada pelo fundador Coronel Sanders -, podendo vir como tirinhas de peito de frango ou pedaços acompanhados por molhos variados. No entanto, a lanchonete oferece diversas outras opções, como sanduíches com acompanhamentos, Big Box, refeições, milk-shakes e sobremesas.

Com layout moderno que segue o padrão internacional, a unidade franqueada possui 92m² e abrirá de segunda a sexta (11h às 23h), sábado (10h às 23h) e domingo (11h às 22h), com o atendimento de 32 colaboradores. Além disso, o restaurante contará com totens eletrônicos e “papa fila”, atendentes com tablets que adiantarão os pedidos. A loja também planeja oferecer serviço de delivery a partir do início de 2020. No mundo, o KFC está presente em 140 países com mais de 23 mil restaurantes.