Sucesso absoluto nas paradas musicais desde os anos 90, a banda Raça Negra retorna a Curitiba com seu show Raça Negra e Amigos II, nesta sexta-feira (6). A promessa é de arrastar uma legião de fãs do samba e do pagode ao Teatro Positivo. E o sinônimo do sucesso se reflete no público: os ingressos, que custam a partir de R$ 100, estão quase esgotados.

A última passagem do Raça Negra por Curitiba, com show no mesmo espaço, foi em outubro do ano passado e a banda esgotou ingressos. Além das canções famosas em suas vozes, como ‘É tarde demais’, ‘Estou mal’ e ‘Cheia de Manias’, nesta turnê os músicos apostam também em canções famosas de outros nomes da música brasileira, seguindo o roteiro do DVD que leva o mesmo nome do show.

No currículo da banda constam alguns números impressionantes: Raça Negra foi a primeira banda de samba a tocar em uma rádio FM com a música ‘Caroline’, na década de 90. O conjunto também entrou para o Guinness Book com a canção ‘É tarde demais’ ao superar a marca de 600 execuções de rádio em um só dia.

Além do ritmo dançante de suas músicas, a ousadia foi um dos pontos cruciais para tanto sucesso: Raça Negra quebrou os padrões do samba e do pagode ao inserir, em suas músicas, instrumentos incomuns ao segmento, como os metais.

Em mais de 36 anos de carreira, a banda já lançou 12 vinis, 28 CDs e 4 DVDs, superando os 36 milhões de discos vendidos. Os ingressos para o show de Curitiba podem ser comprados pelos quiosques ou no site do Disk-Ingressos. Mais informações pelo telefone (41) 3315-0808.