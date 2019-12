Em continuidade da Hamburgueria Água Verde – que é sucesso com os hambúrgueres artesanais e mais de uma dezena de torneiras de chopes especiais – abre as portas nesta semana a Hamburgueria das Américas, no Uberaba. A ideia é que o empreendimento mantenha a qualidade e o preço baixo praticados em sua matriz, mas com algumas novidades.

continua depois da publicidade

No ambiente é possível escolher entre as mesas dispostas em dois salões, além do ambiente externo em que fica a PitSmoker. Com mais espaço, o estabelecimento oferece também maior variedade no cardápio. Agora, além de lanches e porções, os proprietários Rafael Rebelato e Marcelo Moura incluem carnes grelhadas no menu.

A ideia é proporcionar ao cliente o que já vem sendo ministrado em cursos e workshops de defumação com pratos como brisket e hambúrguer defumado, além de bife de chorizo, picanha, filé de igreja e alcatrão.

+Leia também: Cafeteria curitibana cria Festival do Milk-shake com opções alcoólicas

Praticando o custo-benefício, a Hamburgueria Água Verde tem avançado em ideias para levar ao público opções que fidelizem o cliente. O chope artesanal distribuído em 13 torneiras – que já era um chamariz para o curitibano – foi estendido para coquetéis especiais como o Moscow Mule, Negroni e o já tradicional Aperol Spritz, o que terá continuidade na Hamburgueria das Américas com o diferencial de um espaço mais confortável e muito bem decorado, sem que o consumidor tenha que pagar a mais por isso.

“Nossa ideia era levar essa proposta que deu tão certo no Água Verde para outros bairros de Curitiba. A região do Ubera e Jardim das Américas tem crescido muito e merece um ambiente como a Hamburgueria das Américas”, conta Rebelato.

Foto: Divulgação.

O estabelecimento já se prepara para receber o delivery no início do ano e o almoço está garantido na semana seguinte à inauguração. “Focamos na inauguração na parte da noite porque queremos ir apresentando nossos espaços aos poucos. Queremos receber os novos e antigos clientes com dedicação nessa semana que será intensa e esperamos que de muito sucesso”, explica Rebelato.

Durante os primeiros dias de inauguração, até o próximo sábado (7), os clientes que levarem 1 kilo de alimento não perecível e/ou um brinquedo ganham uma ‘cortesia surpresa’. A arrecadação vai ser revertida para duas instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade. “Essa foi uma forma que o Rafael e eu encontramos de retribuir essa oportunidade que estamos tendo de abrir esse espaço que certamente vai ser um local aconchegante e de encontro da família curitibana”, finaliza Marcelo Moura.

A Hamburgueria Das Américas fica na Rua Capitão Leônidas Marques, 1278, no Jardim da Américas, em Curitiba. O funcionamento é das 18h às 23h59.