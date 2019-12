São muitas as variações e sabores, mas quem não gosta de um bom e velho milk-shake? Foi pensando nisso que a Degusto Café resolveu provocar o público curitibano com o primeiro Festival do Milk-shake Degusto. Desta terça-feira (3) até domingo (8), quem for até a cafeteria, que fica no bairro Batel, em Curitiba, vai poder saborear seis sabores com preços que variam entre R$ 13 e R$ 15, mas não mais do que isso.

A seleção começa com os clássicos da casa: milk-shake de morango (sorvete de creme, morango e leite), milk-shake de doce de leite (sorvete de creme, doce de leite e leite), milk-shake espresso (sorvete de creme, leite e café espresso) e o milk-shake mocha (sorvete de creme, leite, café espresso e calda de chocolate), que custam R$13.

Foto: Divulgação.

Quanto às opções especiais (alcoólicas), são duas: o Jameson Nutella (sorvete de creme, leite, Nutella e uma dose de Jameson) e o Especial de Natal (sorvete de creme, leite, mix de especiarias e uma dose de rum), que custam R$15.

Além do festival especial, no cardápio da cafeteria estão disponíveis opções de cafés (tradicionais e especiais), chás, sucos, sanduíches, salgados, bolos, doces e combos especiais. Os valores começam em R$ 4,90 e o estabelecimento aceita todos os cartões. A Degusto Café fica próximo à Praça da Espanha, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, nº 1148, Batel.