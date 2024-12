Gravações inéditas de Michael Jackson são descobertas em depósito nos EUA

Um achado surpreendente agitou o mundo da música pop esta semana. Na pacata cidade de Van Nuys, na ensolarada Califórnia, um ex-policial rodoviário tropeçou em um verdadeiro tesouro musical: gravações inéditas do lendário Michael Jackson.

Gregg Musgrove, o sortudo aposentado, encontrou as relíquias em um depósito que pertenceu ao renomado produtor musical Bryan Loren. O local guardava fitas cassete e outros arquivos musicais do Rei do Pop, datados de antes do lançamento do álbum “Dangerous”, em 1991.

Entre as preciosidades, estão discussões entre Jackson e Loren sobre o processo criativo das letras, oferecendo um vislumbre único do gênio musical em ação. Uma das faixas, intitulada “Don’t Believe It”, chama atenção por abordar os rumores de supostos abusos sexuais contra menores que cercavam o artista.

Infelizmente, os fãs terão que conter a ansiedade. Como os direitos autorais pertencem ao espólio de Jackson, o conteúdo das canções não pode ser divulgado publicamente por enquanto.

Esta descoberta não apenas emociona os admiradores do cantor, mas também ressalta a importância de Van Nuys no cenário musical. A cidade, parte da região metropolitana de Los Angeles, já abrigou outros nomes de peso da indústria, como Whitney Houston e Sting, que também trabalharam com Loren.

O achado promete trazer novos capítulos à história musical de Michael Jackson, mantendo viva a chama do artista que revolucionou a música pop mundial.