Acontece, neste sábado (19), a primeira edição da Oktobeerfest de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O evento acontece das 9h até às 20h, na Avenida Jacob Macanhan, esquina com a Rua Transpalmital, no Centro de Pinhais. Durante o dia, será realizado o desafio do chopp em metro e a premiação para melhor caracterização alemã. Além das já conhecidas cervejas artesanais, a festa contará com foodtrucks e atrações culturais com Marlon Able, Eles Mesmos e Malungos.