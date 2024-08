Filhas de Silvio Santos agradecem e ‘deixam corações’ após enterro do apresentador

Aconteceu, neste domingo (18), o enterro de Silvio Santos. As filhas do apresentador agradeceram o carinho do público ao deixarem o sepultamento do pai em São Paulo. Silvio Santos morreu neste sábado aos 93 anos.

Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti passaram rápido de carro e abriram a janela para agradecer a imprensa e o público pelo carinho. Aliás, você sabia que o nome de Silvio Santos não é Silvio?

Rebeca saiu do enterro de Silvio Santos aplaudindo a imprensa e disse “Muito obrigada” repetidamente. Daniela fez coração com a mão e agradeceu: “Tchau, gente. Muito obrigada”.

Familiares e amigos de Silvio Santos compareceram ao enterro do Silvio Santos, na manhã deste domingo (18). O corpo do dono do SBT foi sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, por volta das 9h20.

A cerimônia fechada para o público foi breve, mantendo a discrição pedida por Silvio. O sepultamento começou pouco antes das 9h e contou com a presença de Iris Abravanel, das filhas do apresentador e alguns famosos, como Celso Portiolli, Carlos Alberto de Nóbrega e César Filho.

