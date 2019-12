O ano de 2019 foi muito bondoso com Felipe Araújo, que colheu os frutos de um trabalho que já vinha fazendo há alguns anos. Com uma de suas músicas entre as mais tocadas, só no YouTube com quase 400 milhões de visualizações, o cantor agora fecha essa consagração toda com o lançamento de seu novo projeto, seu terceiro DVD, In Brasília Ao Vivo na Praia. A primeira parte já está disponível desde a semana passada e o cantor, em sua recente passagem por Curitiba, no Buteco do Gusttavo Lima, que reuniu 15 mil pessoas, comemorou tudo que vem conquistando.

continua depois da publicidade

“Esse ano é um ano de muitas realizações profissionais, posso dizer que foi o ano mais importante da minha carreira”, disse Felipe Araújo, contando à Tribuna do Paraná que rodou o Brasil todo em 2019. “Fiz muitos shows, vou terminar o ano com uma média de mais de 250, é por isso que só tenho motivos para comemorar mesmo”, celebrou o jovem, que hoje em dia não precisa mais provar que a veia musical realmente existe.

+Viu essa? Roberto Carlos elogia Ópera de Arame em primeira noite de shows em Curitiba

Se antes, quando começou, Felipe Araújo precisava demonstrar seu talento para muitos que torciam o nariz ou o julgavam por ser irmão de Cristiano Araújo, hoje o cantor é conhecido por si só. O talento, claro, vem de sangue, mas tem gente que já nem associa um ao outro. “E foram muitas conquistas mesmo. As músicas estão tocando demais, Atrasadinha ganhou o prêmio Multishow, agora está concorrendo de novo no troféu do Melhores do Ano, do Faustão, e eu consigo perceber o reconhecimento das pessoas. Isso foi o que eu sempre lutei, sempre foi o meu objetivo, e graças a Deus as pessoas têm reconhecido meu trabalho. Isso é muito legal para mim”, comemorou Felipe. Veja a entrevista completa:

Gravação em Brasília

O novo projeto de Felipe Araújo, feito no espaço Na Praia, em Brasília, foi pensado com a ideia de alcançar o coração dos fãs, a alma dos mais sensíveis e os ouvidos de muita gente que estava só passando por aquela estação de rádio ou navegando pela web, quando resolveu parar para ver e escutar o que o moço de Goiânia estava cantando. In Brasília Ao Vivo na Praia sucede o primeiro DVD do cantor, 1,2,3 e Por Inteiro, o primeiro deles gravado em Goiânia, terra natal do artista, e o outro no Rio Janeiro.

A escolha pelo local tem uma razão. “Não quis grandes produções, busquei a natureza como o grande cenário e que tão bem representa este Brasil. Brasília é a capital do país e tem de mostrar o que temos de melhor. Que assim seja sempre! E que a música assim faça a sua parte”, explicou Felipe, que escolheu o espaço pelo impacto que ele teve em apresentações anteriores. Ali se destacam ações como o aproveitamento de água, neutralização de gás carbônico e coleta de lixo, entre outras ações que buscam fazer a diferença.

Bem posicionado em todos os rankings da música brasileira, plataformas e nas rádios, Felipe Araújo gravou o novo projeto audiovisual sem participações. “A gente acredita que essa fase da minha carreira, isso até partiu de mim, estava na hora de fazer um trabalho ‘puro sangue’. Eu queria mesmo mostrar o Felipe Araújo sem participação, sem nenhuma parceria. Nos meus outros dois projetos contei com participações que me ajudaram demais, sou muito grato a todos os parceiros que eu tive, não descarto e pretendo fazer outras, inclusive. Mas nesse projeto eu quis fazer sozinho e cara limpa, espero que a galera goste”, defendeu o cantor.

Neste novo projeto, Felipe buscou trazer novos sons, com baladas românticas e fusão de gêneros, como pagode e bachaca (estilo bem usado por Gusttavo Lima, por exemplo), tudo para tentar cada vez mais traduzir sua essência de produção. Dividido em duas partes, a primeira delas foi lançada junto com um clipe, da música Mentira, que é uma grande aposta de Felipe Araújo para ser seu novo hit. Além dessa música, o volume 1 do registro audiovisual trouxe ainda as canções Longevidade / Inventa Algum Sentimento, Paranauê, Fetiche, a já apresentada Hoje eu Beberei e o hit Atrasadinha. Ouça Mentira:

Ano que vem tem mais!

Completo e cheio de músicas já na cabeça da galera, para um rapaz de 24 anos, Felipe Araújo já figura entre os mais executados nas rádios do Brasil, mais acessado nas plataformas com cerca de dois bilhões de views/streams. Mas não fica por aí: este lançamento foi só a primeira parte, com a promessa de que o segundo volume de In Brasília Ao Vivo na Praia chegue até abril do ano que vem. “Vem a segunda parte, no comecinho do ano. Tenho certeza que a galera vai gostar. Mas enquanto isso, por favor, continuem ouvindo a primeira parte. Foi um repertório que preparamos com muito carinho por muitos meses, fiquei feliz com o resultado”, concluiu o cantor, que hoje em dia só tem motivos para agradecer e celebrar.