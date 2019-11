Com seu show pra lá de clássico, ele vem marcando o fim de ano de muita gente. Mas para o público de Curitiba 2019 vai ter um tom ainda mais singular: o especial de fim de ano de Roberto Carlos, tradicional já na grade da Rede Globo, vai ter a capital paranaense como plano de fundo para o programa, que vai ao ar no próximo dia 20 de dezembro. As gravações, que começaram nesta sexta-feira (29) e seguem neste sábado (30), devem ser incorporadas a um extenso material audiovisual registrado fora do Brasil, o que faz do especial um dos maiores do cantor que é considerado o rei da música brasileira.

O show, como já era esperado, veio cheio de músicas conhecidíssimas como Como é Grande o Meu Amor Por Você e Emoções. Os admiradores de Roberto Carlos tiveram a oportunidade de assistirem a uma apresentação repleta de grandes sucessos e muitas surpresas, como a participação do amigo cantor Erasmo Carlos, que entrou em cena na música Amigo e, após isso, cantou com o amigo de composições.

Com casa cheia, Roberto Carlos conseguiu transformar o palco da Ópera de Arame e deixou o cenário, que já é bonito por si só, ainda mais exuberante. Os últimos ingressos que ainda sobravam nesta semana se esgotaram, o que faz das duas apresentações em Curitiba ainda mais especiais, pois o ponto turístico ficou realmente completo. Como disse em sua rede social o prefeito, Rafael Greca, Roberto Carlos abriu seu show elogiando o local do show. “Disse que é um prazer imenso cantar em Curitiba e que a nossa Ópera é o palco mais bonito, no ambiente mais fascinante – de todos os teatros deste mundo onde já se apresentou”, contou o prefeito, completando que o rei recebeu aplausos pela afirmação.

Aos 78 anos, Roberto Carlos é um exemplo vivo do sucesso mundial da música popular brasileira. Recentemente, o cantor lançou o 33º álbum da carreira, intitulado Amor sin Límite, com músicas inéditas em Espanhol. O novo álbum já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e se tornou também resultado da turnê que o rei tem feito não só no Brasil, mas principalmente pelas principais cidades do mundo como Nova York e Los Angeles.

Essa turnê, a mesma que Roberto Carlos trouxe a Curitiba, fez com que o cantor icônico da MPB entrasse para a lista da revista Global Concert Pulse entre os 30 artistas de maior público nos Estados Unidos. Na mesma lista estão: Elton John, Cher, a banda Kiss, entre outros grandes nomes da música mundial. Veja mais fotos do show em Curitiba:

Nos cinemas

Além do especial, que vai ao ar cinco dias antes do Natal na TV aberta, Roberto Carlos também vai ter a honra de fazer algo inédito em sua carreira: um show seu vai ser passado nas telas de cinema Brasil afora. Trazendo os clássicos que foram feitos ao longo dos seus 60 anos de carreira, o show de Roberto Carlos em Jerusalém ganhou uma versão em 3D e vai ser exibido a partir da próxima segunda-feira (2). Ao todo, 144 sessões do espetáculo vão ser exibidas em cinemas distribuídos por 50 cidades brasileiras às 21h30 e contarão com transmissão ao vivo da chegada de convidados e de Roberto ao Cine Odeon, no Rio de Janeiro, para a estreia do longa.