Fátima Bernardes estreia no YouTube após fim de contrato com a Globo

Dois meses após deixar a Globo, após uma parceria de 37 anos, Fátima Bernardes vai estrear um canal no YouTube. A estreia está marcada para 16 de maio.

A primeira temporada vai focar nas Olimpíadas de Paris e a apresentadora vai entrevistar atletas e familiares. Ela já tem experiência em coberturas olímpicas e cobriu também Jogos Pan-Americanos e quatro Copas do Mundo.

“Participar desse projeto é uma nova jornada dentro do entretenimento. No canal, vocês vão poder ver histórias inspiradoras e de superação. Nesse primeiro momento, com foco nos Jogos Olímpicos, vou trazer também memórias minhas de outras coberturas esportivas”, diz ela em comunicado recebido pela Folha de S.Paulo.

Após o fim do evento, a apresentadora vai abordar variedades. Nos últimos anos, Fátima já vinha investindo no entretenimento, apresentou o The Voice Brasil e teve um programa de entrevistas no canal gnt. Em postagem nas redes sociais, ela recebeu apoio de colegas do jornalismo.

“Sempre na vanguarda. Admiração, amiga. Você sabe, torço por você sempre! Boa sorte e felicidades”, escreveu Sandra Annenberg.

