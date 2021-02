Arcrebiano, conhecido como Bil, parece não estar bem na casa do BBB 21. Na madrugada desta terça-feira (9), ele teve uma conversa com Karol Conká e deixou claro para ela que não está mais aguentando toda a situação no reality. Seu desejo é sair.

“Eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Estou ficando maluco. Não estou aguentando mais isso aqui. Eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia. Eu era uma pessoa feliz e agora estou triste”, disse ele.

Com isso, sua família e equipe que cuidam de suas redes sociais reforçaram que o melhor para ele é deixar a atração e ser o mais votado do público no Paredão.

“Diante dessa situação, queremos que o Bil não permaneça no programa, pelo bem dele, e pela saúde mental de toda família. Você vai brilhar aqui fora”, disse nas redes sociais ao publicar o vídeo.

A situação entre Bil e muitos outros da casa ficou ainda pior após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (8). A grande maioria apontou que ele seria o mais influenciável do confinamento.

Ele foi lembrado nove vezes (aliás, o mesmo número de votos que recebeu para o paredão desta semana) como maior influenciável. Ele foi seguido por Arthur, com cinco votos, e Juliette e Lumena, com quatro votos. Esta última votou em si própria como influenciável.

A contagem não leva em consideração os votos de participantes que colocaram pessoas na “coluna do meio”. Alguns eram considerados um pouco influenciadores ou influenciáveis, mas não o suficiente para receberem o voto.

O fato, aliado ao desgaste com Karol pela relação que não decolou e por ter tido o nome vinculado ao da atriz Carla Diaz, como se ela tivesse dado em cima dele, o fizeram querer tomar essa decisão.