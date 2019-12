“São crianças mostrando para outras crianças o encanto do Natal”, dessa forma avaliou Gyliane Barbosa, uma das 16 mil pessoas que foram até o Centro de Curitiba para acompanhar a estreia do espetáculo de Natal do Palácio Avenida, nesta sexta-feira (6). Com o tema As Cores do Natal, a novidade deste ano foi a inclusão de elementos digitais, como as projeções mapeadas, e ainda mais participação do público através de um aplicativo de celular.

Gyliane Barbosa, que é de Curitiba, não estava sozinha: trouxe consigo o sobrinho, Murilo, de apenas 4 anos. O menino, que é de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul (MS), estava encantado. “Para ele é tudo novo, primeiro porque não é daqui então tudo é novidade, mas ele gosta de música, ama o Natal, por isso fiz questão de trazer”, explicou a tia.

Com sorriso no rosto, Gyliane disse que estava emocionada em poder mostrar um pouco da essência do Natal para o sobrinho. “Emocionante demais, muito bonito. Quis realmente trazê-lo para que ele pudesse ver de perto essa magia, ainda mais neste caso, que são as crianças mostrando o encanto do Natal para outras crianças”, definiu.

As amigas Marilza Aparecida Andreucci e Lilian Regina Pegorin vieram de Socorro, cidade interior de São Paulo, só para assistir ao espetáculo de Natal. “Viemos passear com grupo de amigos para poder ver. Claro que já aproveitamos para conhecer a cidade, mas a data que escolhemos foi pelo coral que já tinha visto pela televisão e achei maravilhoso as crianças cantando”, contou Lilian.

A mulher, que trabalha em escola em sua cidade, disse que a sensação foi única. “Ver as crianças aparecendo é demais. Trabalho com escola e ver essa mistura, das crianças com a essência do Natal, não existe. É uma época que as crianças amam, então o sentimento é único”, descreveu Lilian, que além de Marilza também estava acompanhada de um casal de amigos que moram em Curitiba.

Com os dois filhos, o casal Simone Camargo Minervino e Maicon José Rodrigues Minervino, que são do Sítio Cercado, em Curitiba, também assistiram pela primeira vez. “Moro na cidade há 12 anos, sou de São Paulo, mas nunca pude ver porque trabalho no período da noite. Como estou em férias, aproveitei o momento para passear pela cidade com a família e ver as apresentações e decorações de Natal. No fim, pude assistir o coral também”, comentou Maicon, que estava visivelmente emocionado em poder estar com sua família ali. Seus filhos, Luiz Fabiano e Suelen, tímidos, não quiseram falar, mas o olhar dizia por si só: curiosos e encantados.

Conheça o repertório

Dividido em sete atos, o repertório do espetáculo de Natal do Palácio Avenida trouxe muitas novidades. As crianças abrem o show cantando Toquinho (Aquarela) e Xuxa (Arco-íris), depois cantam mais uma da rainha dos baixinhos (Lua de Cristal) e uma de Raul Seixas (O Carimbador Maluco). Em seguida, o mestre de cerimônias Felipe Montanari canta Canção Dó Ré Mi e as crianças entram novamente com Marcelo Jeneci (Felicidade) e Seu Jorge (Felicidade).

O quarto ato tem apenas uma música, de uma das cantoras mais famosas do país: Gal Gosta (Canta Brasil). Em seguida, as crianças interpretam Vinícius de Moraes (Pela luz dos olhos Teus) e seguem com um medley que também foi novidade neste ano, com Luan Santana (Meteoro) e Zezé Di Camargo & Luciano (É o Amor). Este quinto ato se fecha com uma interpretação de Claudinho e Buchecha (Fico assim sem Você).

O sexto ato, que antecede as músicas natalinas, traz dois grandes clássicos e uma surpresa. As crianças cantam Titãs (É preciso saber Viver) e Tribalistas (Velha Infância) e fecham com uma música curitibana, o que aconteceu pela primeira vez na história do Palácio Avenida, com A Banda Mais Bonita da Cidade (Oração). Por fim, para fechar o espetáculo, as músicas tradicionais do Natal: Noite Feliz, Sino de Belém e Jingle Bell Rocks. Destaque para os fogos de artifício, que contemplam todo o show ensaiado pelas aproximadamente 100 crianças. Veja como foi a estreia:

Anjos em evidência

Outra grande novidade, mas que acontece como uma surpresa, é o surgimento de uma pessoa que desde sempre ficou nos bastidores: o anjo. Como já contamos várias vezes por aqui, os anjos são os responsáveis por cuidar das crianças nas janelas e eles nunca apareciam, mas isso mudou em 2019.

A música escolhida para que as crianças recebessem a ajuda dos anjos foi Oração, justamente a canção da cidade. “A música veio no momento certo. Diferentemente das outras vezes, o anjo participa, canta, ele tem uma interação com a criança”, comentou Dulce Primo, maestrina e diretora musical do projeto há 26 anos. “Quanto mais a gente consegue essa interação, a emoção passa, como bolhas que explodem. Essa explosão de emoção eu espero que seja muito boa”, completou ela sobre a canção ser um dos momentos ápice do espetáculo.

Show completo

Ao contrário dos outros anos, em 2019 a apresentação do Palácio Avenida deixou de ter o palco onde algumas interações aconteciam com a plateia durante o show. Se antes fazia sentido a parte que sobressaía do prédio histórico do Centro de Curitiba, podemos dizer que isso passa quase que despercebido na edição deste ano.

Com um trabalho responsável e muito bem elaborado, as imagens projetadas no paredão do Palácio Avenida chamam tanto a atenção quanto as crianças e tudo se completa muito bem, o que faz com que a história esteja realmente interagindo entre as músicas e o que é mostrado. Se a ideia era transmitir a essência do Natal, junto com suas cores e toda a diversidade do país, a missão é bem desempenhada. Veja algumas fotos da apresentação:

Serviço

Natal do Bradesco 2019 – As Cores do Natal

Onde: Palácio Avenida, no Centro de Curitiba

Quando: 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro (às sextas, sábados e domingos)

Horário: 20h15

Duração: 45 minutos por apresentação