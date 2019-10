Que neste sábado (12) é comemorado o Dia das Crianças, todo mundo sabe. E aqui na Tribuna do Paraná nós já mostramos algumas ações sociais que fizeram a semana de crianças carentes ainda mais especial, como a da Abrasel-PR, que levou os pequenos para restaurantes. Mas no domingo (13), uma ação inédita em Curitiba vai levar alegria a mais de mil crianças carentes, que vão poder assistir de graça ao show de Anitta no Teatro Positivo.

A atração, que é específica para os pequenos, vai ser uma forma de comemorar a data. A ideia de levar as crianças ao show veio da própria cantora, em parceria com Athayde de Oliveira Neto, o diretor da Like Entretenimento, a produtora que está trazendo Anitta a Curitiba e com o Provopar.

O objetivo é celebrar no melhor estilo e com muita música. “É uma ação muito especial para nós. Dar um pouco de alegria aos pequenos vai ser um momento que ficará guardado em nosso coração e tenho certeza que no deles também”, comenta o diretor da Like Entretenimento.

A atração que a criançada vai assistir é o Show das Poderosinhas, um show que é voltado ao público infantil e conta com surpresas, que vão desde o figurino especial até o cenário colorido. Em 2017, durante uma destas passagens por Curitiba, Anitta conversou com a Tribuna do Paraná de um jeito diferente, sendo entrevistada por uma repórter mirim, relembre. Alguns sucessos como Show das Poderosas, Paradinha, Essa Mina é Louca e Bang fazem parte do espetáculo. Os poucos ingressos que estão disponíveis para o público em geral podem ser comprados pelo Disk-Ingressos.

Show na Live Curitiba

Antes deste show de domingo, no sábado (12) a cantora também se apresenta em Curitiba, dessa vez com o show que tem o foco mais nos adultos. Dessa vez, pela primeira vez na capital paranaense, Anitta vai dividir a noite com Luan Santana, que também se apresenta na Live Curitiba. Saiba mais informações sobre estes dois shows aqui.