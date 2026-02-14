Edilson Capetinha é eliminado do BBB 26 após quebrar regras do reality

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem acompanha o Big Brother Brasil sabe que regras são regras. E quando alguém ultrapassa os limites, o resultado é um só: desclassificação. Foi o que aconteceu neste sábado (14) com Edilson Capetinha, que foi eliminado do BBB 26 após análise de imagens que mostraram sua interação com o participante Leandro. Edilson Capetinha agrediu duas vezes o participante Leandro e foi eliminado por isso.

A produção do BBB 26 confirmou que o ex-jogador da seleção brasileira e que fez história em clubes do Brasil, descumpriu as regras do reality show, ultrapassando limites estabelecidos no contrato. Os detalhes sobre o ocorrido serão apresentados por Tadeu Schmidt no programa de hoje.

Edilson Capetinha e Leandro Boneco tiveram uma discussão acalorada dentro de um dos quartos da casa. Edilson estava dando de dedo enquanto Leandro ficava com a mão para trás, intimando o ex-jogador. Em determinado momento, Edilson empurrou o outro participante com o dedo, configurando agressão e expulsão da disputa por mais dei R$ 5 milhões.

Esta não é a primeira baixa desta edição. O BBB 26 já perdeu outros participantes por comportamentos inadequados, como Sol Vega, que foi desclassificada após agredir Ana Paula Renault. O curitibano Pedro também deixou o programa, mas por decisão própria, após assediar a participante Jordana. Por motivos de saúde, o ator Henry Castelli também abandonou o reality depois de sofrer duas convulsões.

E aí, você acha que o programa está certo em eliminar participantes que descumprem as regras? A piazada aqui de casa está dividida sobre o caso do Capetinha!

