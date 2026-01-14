Ator Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder no BBB 26

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A primeira Prova do Líder do BBB 26 teve um momento de tensão na manhã desta quarta-feira (14). O ator Henri Castelli, que integra o grupo Camarote desta edição, sofreu uma convulsão durante a dinâmica de resistência que já se arrastava por mais de 10 horas.

O ator passou mal enquanto estava em sua plataforma, caindo em uma piscina de bolinhas que fazia parte do cenário da prova. O momento gerou apreensão entre os participantes, com Alberto Cowboy abandonando imediatamente sua posição para socorrer o colega antes mesmo da chegada da equipe médica.

A produção do programa precisou interromper a prova para permitir o atendimento emergencial. Henri foi prontamente retirado do local pelos profissionais de saúde, enquanto os outros confinados aguardavam novas orientações.

Para tranquilizar os participantes e o público, a voz do Big Boss comunicou: “O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem.”

Henri Castelli foi desclassificado

Após o susto inicial, a prova foi retomada, mas sem a participação de Castelli, que foi desclassificado para seguir em observação médica. Seis brothers continuaram na disputa pela primeira liderança da temporada: Sarah Andrade, Marciele, Edilson, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach.

E aí, BBB 26?

Logo após o atendimento o ator foi encaminhado a um hospital para realização de exames complementares. Segundo a produção, Henri está consciente, passa bem e segue sob acompanhamento médico, sem registros de complicações até o momento.

Ainda não se sabe como ficará a participação do ator no reality após ocorrido.