Sol Vega é expulsa do BBB26

Participante do BBB 26, Sol Vega foi expulsa do programa. A ex-sister foi desclassificada após confronto com Ana Paula Renault em uma briga generalizada que aconteceu na manhã desta quarta-feira (11/02).
Após o episódio, durante a tarde desta quarta, os participantes ouviram o anúncio na casa:
“Atenção a todos. Nós avaliamos as imagens da atitude da Sol com a Ana Paula. Entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26.”
Mais informações sobre o ocorrido deverão ser apresentadas no programa desta quarta (11/2) pelo apresentador Tadeu Schmidt.
BBB 26: o que Sol Vega falou sobre a expulsão?
Antes de sair da casa, Sol usou o Raio-X para falar sobre a briga generalizada desta quarta, iniciada após Milena bater nas portas dos quartos da casa para acordar os participantes.
A ex-participante admitiu que segurou o braço de Ana Paula e pediu desculpa pelo ocorrido. De acordo com ela, a pressão psicológica de estar dentro da casa é grande.