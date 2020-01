Para começar a semana em clima de folia, o Canal Curta! programou a exibição, na segunda, 6, às 22h30, do documentário Alceu Valença – Na Embolada do Tempo. Trata-se de uma verdadeira viagem pela vida e obra do cantor, compositor e cineasta pernambucano, que já soma 45 anos de carreira.

Dirigido por Paola Vieira, filme traz a obra e suas reflexões, que são apresentados por meio de músicas, depoimentos, além de vasto material de arquivo e registros de viagens ao longo de 2018.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.