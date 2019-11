Ela chamava seus fãs, a maioria crianças ou adolescentes, de baixinhos. E qual baixinho imaginou que, já mais velho, poderia um dia ver a rainha no palco e poder cantar os maiores sucessos sem estar em frente a uma TV? Pois essa chance única vai tomar forma neste sábado (23), quando Xuxa sobe ao palco da Live Curitiba com um show cheio de encanto, emoção e muita, mas muita, nostalgia. Com o Xuxa Xou, a artista mais famosa da TV brasileira e admirada por gente de tantas idades, convida toda a família para uma viagem no tempo, atravessando gerações.

A ideia é fazer com que o momento seja único, revisitando tudo que os ‘baixinhos’ sonharam entre os anos 1980, 1990 e 2000. Em entrevista ao Clube Gazeta do Povo, a ‘Rainha dos Baixinhos’ disse que está emocionada em reviver o Xuxa Xou. “As pessoas estão com saudades. Acredito que esse show seja para todas as gerações, já que a seleção das músicas vai desde o primeiro LP do Xou da Xuxa, de 1986, até os clássicos do Xuxa Só Para Baixinhos de 2000”, disse.

Com cenografia lúdica, muita dança, efeitos especiais e personagens icônicos que serão representados no palco, como as Paquitas, os Paquitos e o TxuTxucão. O show celebra os 36 anos de Xuxa na TV e reúne uma seleção musical de tirar o fôlego para todos os gostos. Além de toda a nostalgia do repertório (com Ilariê, Lua de Cristal, Planeta Xuxa, Arco-íris e um megamix do Xuxa Só Para Baixinhos), é claro que o público vai se emocionar com um fator primordial: ver a nave da rainha de perto. “E é muito legal ver a emoção das pessoas ao verem a nave aterrissar no palco”, comentou Xuxa.

Os figurinos são assinados por Marcelo Cavalcanti, que acompanha a Loira desde os tempos do ‘Xou da Xuxa’. Símbolos da moda lançados pela artista e adereços atuais juntam-se a uma cenografia com estética moderna e elementos que ficaram marcados na lembrança de todos os brasileiros, como a famosa nave.

A última vez que a cantora e apresentadora esteve com um show em Curitiba foi em 2005, na Pedreira Paulo Leminski. Agora, 14 anos depois, Xuxa retorna com todo o clima de nostalgia e infância que só a eterna Rainha dos Baixinhos pode proporcionar, também a quem não conhece muito de seu trabalho, como as crianças de hoje em dia, pois o show é para todos. “É para as pessoas que me respeitam como ser humano e como artista”, definiu Xuxa, completando que é um dia para deixar a tristeza de lado. “Podem esperar alegria, boa energia e as músicas que fizeram parte da vida deles”.

Já para o público que era baixinho e assistia aos programas de Xuxa no passado, a ideia é realmente celebrar e reviver tudo aquilo. Para ela, que hoje tem 56 anos, ver a emoção dos fãs que a acompanhavam desde pequenos é incrível e emocionante. “É um presente de Deus. A confirmação de que sonhos não envelhecem. Só eu [risos]”, brincou Xuxa Meneghel. Veja algumas fotos de como é o show:

Serviço

XUXA em Curitiba

Quando: sábado, 23 de novembro.

Onde: Live Curitiba | Rua Itajubá, 143, Portão.

Horário: abertura da casa às 17h / show à 19h.

Quanto: ingressos variam de R$ 72 a R$ 440, de acordo com o setor e modalidade escolhidos. Venda pelo site Uhuu ou na bilheteria oficial, que fica no Shopping Crystal.