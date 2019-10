Apesar de já ter anunciado várias contratações de jornalistas que eram da Globo, como Evaristo Costa, Monalisa Perrone e Cris Dias, até esta quarta-feira (9), ainda não se sabia como o canal de notícias CNN Brasil seria disponibilizado para os telespectadores no país. Mas, agora, a emissora anunciou que assinou contrato com a Claro (antiga Net) para distribuição de sinal para os clientes da operadora em todo o Brasil.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, a CNN Brasil chegará, em breve, aos clientes da Claro com planos a partir do Mix HD, ou seja, do pacote básico do HD. A programação também estará em todas as telas: na TV e no NOW, com conteúdo on demand e ao vivo. O assinante também vai poder contar com a qualidade de resolução 4K na plataforma.

Para os clientes Claro Net TV, o novo canal contará com todos os recursos que permitem customizar ainda mais a forma de assistir TV, como o Replay TV, podendo rever a programação em até sete dias, e o Cloud-DVR, que permite gravar os programas favoritos na nuvem.