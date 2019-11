Se interpretar um personagem em um musical é um desafio, imagine viver quatro ou cinco ao mesmo tempo? É justamente isso que Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello vão fazer em Conserto para Dois. Na comédia musical, que chega aos palcos do Teatro Positivo, em Curitiba, desta quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16), cada um dos atores vai interpretar bem mais de um personagem.

Ao todo, os dois se dividirão entre 11 personas para contar a história de amor e obsessão do famoso escritor de best-seller Ângelo Rinaldi (Jarbas) com a diva de cinema e celebridade internacional Luna de Palma (Claudia). “Esse é um espetáculo muito difícil porque cada personagem tem uma partitura corporal e vocal. Eles são muito diferentes entre si. Claudia e Jarbas fazem a transição entre as personagens em questão de segundos”, explica a coreógrafa Kátia Barros.

Conforme a coreógrafa, a dupla de atores não só teve que atender às demandas da atuação, como também tudo ao mesmo tempo. “O texto, a música, a coreografia, o tom de cada personagem. É um trabalho impressionante. Claudia e Jarbas conseguem fazer algo assim porque têm uma consciência corporal muito grande”.

Além de coreógrafa, Kátia é a codiretora do espetáculo. A direção fica por conta de Jarbas. “O papel da Kátia é muito importante. Ela acaba sendo meus olhos quando estamos nos ensaios (risos). É até engraçado porque às vezes estamos ensaiando e ela me chama: ‘Jarbas, preciso que você olhe daqui’. Isso faz muita diferença porque ela me chama para eu ver a cena de um outro ângulo. Isso me dá uma outra perspectiva sobre como estamos fazendo e o que poderia ser diferente”, conta Jarbas.

Claudia também assume um papel nos bastidores: é ela a produtora do espetáculo, que vai visitar oito cidades brasileiras até dezembro. “Nossa ideia, desde o início, era fazer uma produção que pudéssemos levar em turnê. Muitos dos nossos espetáculos não conseguem viajar por causa da estrutura e do número de profissionais envolvidos nas produções. Apesar do número reduzido de pessoas trabalhando diretamente no espetáculo (13), trata-se de uma grande produção. Dessa vez, tudo foi pensado desde o início para ser adaptado para os palcos das cidades em que nos apresentaremos. O público de Curitiba verá o mesmo ‘Conserto para Dois’ que o público das outras cidades que já visitamos e ainda visitaremos. É a realização de um sonho fazer algo assim”, ressalta Claudia.

Bem-vindo ao Sinfonia dos Mares

A ação acontece no cruzeiro de luxo Sinfonia dos Mares, onde Rinaldi embarca rumo à Antártida para uma viagem de 30 dias. Com um bloqueio criativo, ele quer esquecer o conturbado fim de seu casamento com sua musa inspiradora. Ele só não podia imaginar que daria de cara justamente com a ex. Luna embarca no mesmo navio seguindo o conselho de sua mãe, Dona Socorro (Jarbas), para fugir do marido. Nestor (Claudia), seu secretário particular, embarca junto nesta aventura.

“Eu cresci assistindo à Claudia Raia fazendo ‘TV Pirata’. Eu queria explorar aquele humor absurdo. Claudia e Jarbas são minhas grandes referências no teatro musical. Acho que assisti a tudo que eles fizeram no teatro nos últimos 20 anos. Os dois têm um sólido arcabouço de recursos cênicos, corporais, vocais. Sabendo para quem eu escreveria, muito dos personagens e situações já se desenharam”, conta Anna Toledo, autora do texto do espetáculo.

Anna assina o texto e as músicas que compõem o espetáculo. Neste quesito, foram muitas mensagens de áudio com melodia trocadas entre Anna, o diretor musical, Tony Lucchesi e Thiago Gimenes, responsáveis pelas canções de “Conserto para Dois”. O trabalho incansável do trio foi necessário para fazer com que as músicas estivessem dentro da narrativa. Afinal, em um musical, a canção também conta a história, leva a trama a novos lugares.

“Os temas foram pensados para dar todo esse clima de comédia. Como são muitos personagens, cada um tem uma característica musical bem marcante, que pretende dialogar muito com o público. Experimentamos muitas coisas nos ensaios. E ainda temos o luxo de ter Kátia Barros coreografando. É muito legal ver a conversa entre música e movimento que estamos desenvolvendo. Além disso, Claudia e Jarbas são muito criativos e trazem muito humor para as canções”, derrete-se Tony.

Dois atores, 11 personagens

O desenrolar de “Conserto para Dois” e suas mirabolantes reviravoltas são contadas no palco por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Além de Luna de Palma e Nestor, Claudia interpreta outros cinco personagens. Jarbas interpreta outros quatro. Para ajudar a contar a história de Conserto para Dois, cenário, figurino, músicas e texto precisam estar em perfeita harmonia. Com uma estrutura narrativa ágil, o espetáculo conta com dois maquinistas, um contrarregra, um peruqueiro e duas camareiras que ajudam a fazer a troca rápida de figurinos e cenários.

“Eles ficam dentro do navio, que é a base do cenário. E são peças fundamentais para narrativa do espetáculo”, explica a cenógrafa, Natália Lana, que trabalha desde junho na construção da caixinha de surpresas que é o cenário; afinal, a base do navio vai de desdobrando, se abrindo e se transformando nos outros ambientes da história: “Estamos ensaiando já com a estrutura pronta. Isso para mim é muito especial porque não é comum. Ensaiar com o cenário desde o começo do processo faz com que ele seja mais bem explorado, com que os atores tenham intimidade com cada elemento cênico, o que é muito importante. Especialmente, porque o cenário funciona como um personagem”.

O mesmo pode ser dito do figurino. O figurinista Bruno Oliveira trabalhou para criar roupas que traduzissem a essência de cada personagem. E ainda criou vestimentas que ajudassem na transformação dos atores em cena. “Dona Socorro, por exemplo, é uma mulher com curvas acentuadas e roupas extravagantes. Foi preciso um estudo para chegarmos nessa transformação do corpo de Jarbas para dona Socorro. A solução que encontramos foi um vestido com enchimentos. Assim, garantimos uma troca rápida quando ele sai de um personagem para outro e conseguimos mudar totalmente a estrutura do corpo masculino para uma bela senhora ousada, cheia de curvas e nada discreta (risos)”, diverte-se Bruno.

Serviço

Conserto para Dois

Quando: de 14 a 16 de novembro

Onde: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial de Curitiba).

Horário: 21h

Quanto: de R$ 47,50 a R$ 190, ingressos à venda pelo Disk Ingressos.