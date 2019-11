O “Rei” Roberto Carlos se apresenta em Curitiba nos dias 29 e 30 de novembro, na Ópera de Arame. A TV Globo já confirmou a gravação de cenas destas apresentações para o Especial de Fim de Ano transmitido todos os anos pela emissora. Um novo lote de ingressos foi disponibilizado para ambas as apresentações e os fãs do cantor terão mais uma chance de prestigiar o evento.

A venda dos ingressos será feita pelo site da Eventim e na bilheteria oficial do shopping Pátio Batel. Os bilhetes custam de R$ 500 (meia-entrada) a R$ 1000 (inteira) + taxas. Os ingressos para plateia esgotaram em poucas horas, portanto, quem quiser fazer parte deste momento histórico precisa correr para garantir o lugar.

Os camarotes fechados continuam sendo vendidos para particulares ou com fins corporativos, e podem ser adquiridos pelo telefone (41) 3123-7000 e no e-mail hospitality@entreseven.com.br. O camarote fechado, que tem capacidade para 10 pessoas, tem serviços adicionais incluídos antepastos, snacks e finger foods, cerveja, vodka, whisky e espumante. Há ainda entrada exclusiva e estacionamento (valores a serem consultados).

Neste ano, Roberto Carlos está em turnê internacional que leva o nome do novo álbum “Amor Sin Límite”, nas principais cidades do mundo, já tendo se apresentado no mês de março nos Estados Unidos, nas seguintes cidades: Miami, Orlando, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, San Diego, Dallas e Houston. Com sua turnê de sucesso, Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse entre os 30 artistas de maior público nos Estados Unidos.